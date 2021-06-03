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15:29, 3 июня 2021 года Орловские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку На экзамен выделено два дня.





Один из самых массовых экзаменов для выпускников - русский язык. Сдают его в регионе почти две тысячи школьников. Ребятам за 210 минут надо ответить на 26 заданий и написать сочинение.



Готовились школьники к ЕГЭ в течение двух лет, но, как говорят выпускники, этого того стоило: подготовка обеспечила уверенность в своих силах. Проинструктированы ребята и обо всех запретах. О том, что можно и чего нельзя брать с собой на экзамен. Разрешены вода, шоколад, запас ручек. Паспорт - обязательно. Запрещены телефоны и, разумеется, шпаргалки.



На протяжении всего экзамена внимательно за происходящим следят общественные наблюдатели. Работают 194 региональных и почти сотня федеральных.



Дмитрий Корогодин, федеральный общественный наблюдатель: «Я могу заходить в любую аудиторию, смотреть за учениками, как они пишут экзамен. Могу ходить по этажу - осуществлять контроль».

Контролируют и выполнение санитарно-эпидемиологических правил. Все, кроме выпускников, обязаны надеть маску и перчатки. Пандемия повлияла и на наполняемость аудиторий. Именно поэтому русский язык теперь сдают в два дня.



Традиционно получают задания за полчаса до самого экзамена. Узнать заранее, какие ребят ждут вопросы, не удастся.



Елена Николаенко, руководитель пункта проведения экзамена № 001: «Мы не сможем открыть, активировать сам непосредственно пакет, пока не будет получен ключ доступа, который мы получаем на федеральном канале в 9:30 в день экзамена - для расшифровки конкретно пакета экзаменационных материалов, то есть утечки на данном этапе быть просто не может».

Распечатывают комплекты на месте - при выпускниках. И здесь уже все на откуп технике. Если подведет, то задействуют резервную станцию.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В этом году в регионе закуплена компьютерная техника, обновлено видеонаблюдение в связи с требованием Рособрнадзора и все техническое обеспечение, которое необходимо для процедуры проведения ЕГЭ, на всех 24 пунктах проведения экзамена у нас в полном объеме представлено. То есть, технологически Орловская область традиционно готова проведению ЕГЭ».

Чтоб получить аттестат об окончание школы выпускникам надо набрать минимум 24 балла, чтобы поступить в вуз результат должен быть не меньше 36.





Анна Вайсергисер



