Главная » Новости



15:35, 3 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по обязательному русскому языку.



- Плюс 47 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас от инфекции лечатся 1109 орловцев. О борьбе с распространением инфекции будут говорить на заседании регионального штаба.



- Студенты колледжей региона продолжают покорять профессиональные конкурсы. На федеральном уровне область представит студентка Глазуновского сельхозтехникума.



- Можно ли расширить Красный мост еще на пять метров? Обсуждали сегодня на комитете горсовета Орла.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



