Главная » Новости



15:37, 3 июня 2021 года Транспортную обстановку в «Новой Ботанике» оценила администрация Орла Внимание было уделено маршруту №21.





Сотрудники администрации города проверили, как соблюдается график движения транспорта по маршруту № 21, который обслуживает микрорайон «Новая Ботаника».



В ходе рейда установлено, что интервал движения между единицами пассажирского транспорта составляет от 10 до 12 минут. Кроме того, со следующего месяца на маршрут №21 планируется добавить две дополнительные единицы, что позволит сократить интервал до 10 минут.

Средняя наполняемость всех автобусов, которые отправлялись с остановки при выезде из микрорайона «Новая Ботаника», от 30 до 70%. Как отмечает пресс-служба городской администрации, только один автобус ушёл полный.



По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадима Ничипорова, за полтора часа дежурства прошли 10 автобусов.



Сообщается, что рейды на Новой Ботанике, равно как и на остальных точках города, будут продолжены.





Анастасия Дорохова



