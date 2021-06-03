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15:46, 3 июня 2021 года

В Орле в «группе риска» по алко- и наркозависимости находятся 205 учеников

Об этом сообщил начальник управления образования администрации Орла Сергей Шаров на заседании городской антинаркотической комиссии.


Социально-психологическое тестирование учащихся традиционно проводится в начале учебного года. Тестирование помогает определить, способен ли человек в потенциале стать нарко- или алкоголепотребителем. Тестирование могут пройти учащиеся 7-11 классов. Свою устойчивость к «соблазнам» в прошедшем учебном году проверили 10 542 человека (87% от общего количества учащихся).

Как сообщил Сергей Шаров, по результатам тестирования в «группу риска» вошли 205 учеников. Это учащиеся 33-х образовательных учреждений Орла.

Тестирование – конфиденциальное, поэтому сотрудники Облнаркодиспансера не могут напрямую работать с подростками. Информация была предоставлена родителям учащихся. Им также сообщили, куда можно обратиться за углубленным обследованием подростка и за психологической помощью. За помощью уже обратились ученики из школ №6 и №36. По информации городской администрации, среди них не выявлено наркопотребителей.


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