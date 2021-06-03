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16:09, 3 июня 2021 года

Депутаты горсовета сегодня рассматривали вопрос о дополнительном расширении Красного моста

Главная переправа Орла сейчас закрыта на ремонт.


Красный мост в Орле закрыт на ремонт с начала февраля. Правда, работы временно приостановлены по инициативе подрядчика. Разбирая конструкцию, строители выяснили, что толщина подпорных стенок больше проектной. Вынужденной паузой решили воспользоваться депутаты горсовета. Они посчитали необходимым вместе со специалистами, рассмотреть вопрос о дополнительном расширении моста. В нынешнем виде его ширина почти 17,5 метров. После реконструкции она составит почти 23,5 метра. Было предложение, увеличить мост ещё на 5 метров. Однако для этого нужно переделывать проект, на что может уйти до двух лет и в два раза может возрасти стоимость работ. И самое главное - сооружение может потерять статус памятника архитектуры.

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На реконструкцию Красного моста в Орле в 2022 году выделено 400 млн рублей



Антон Киселёв
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