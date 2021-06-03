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16:12, 3 июня 2021 года

Жителя Липецкой области будут судить в Орле за убийство

Преступление было совершено в апреле этого года в деревне Дубки Ливенского района Орловской области.


Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Липецкой области. Ему инкриминируется убийство. Мужчина, кстати, уже имел судимость.

Следствием установлено, что в 5 апреля 2021 года обвиняемый, находясь на территории сторожевого помещения одного из предприятий, распивал спиртные напитки в компании со своим 45-летним знакомым, который работал охранником на данном предприятии. В ходе распития спиртного он поссорился с потерпевшим и нанес ему два ножевых ранения в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении. По результатам расследования прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает региональный следком.

Фото с сайта СУ СК РФ по Орловской области.


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