Жителя Липецкой области будут судить в Орле за убийство

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16:12, 3 июня 2021 года
Жителя Липецкой области будут судить в Орле за убийствоПреступление было совершено в апреле этого года в деревне Дубки Ливенского района Орловской области.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Липецкой области. Ему инкриминируется убийство. Мужчина, кстати, уже имел судимость.
Следствием установлено, что в 5 апреля 2021 года обвиняемый, находясь на территории сторожевого помещения одного из предприятий, распивал спиртные напитки в компании со своим 45-летним знакомым, который работал охранником на данном предприятии. В ходе распития спиртного он поссорился с потерпевшим и нанес ему два ножевых ранения в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении. По результатам расследования прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает региональный следком.
Фото с сайта СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро