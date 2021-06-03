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17:40, 3 июня 2021 года

Суд увеличил размер компенсации морального вреда родственникам погибших в ДТП на остановке «Дворец спорта» в Орле

9 октября 2018 года под колесами троллейбуса погибли три человека, двое пострадали.


Эта трагедия потрясла весь Орел. 9 октября 2018 года в результате ДТП под колесами троллейбуса погибли 17-летняя школьница, 23-летняя студентка и 49-летняя орловчанка, два человека пострадали. Люди выходили из маршрутки и попали под троллейбус, который неожиданно начал движение.
Суд признал, что виновата и женщина-водитель троллейбуса, не убедившаяся в полной остановке транспортного средства, и водитель маршрутки, создавший опасную ситуацию на дороге, остановившись в третьем ряду.

Ответчиками суд признал МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и ИП Бортников И.И.

Суд первой инстанции частично удовлетворил заявленные исковые требования родственников погибших, которые просили в зависимости от степени родства взыскать с ответчиков компенсацию морального среда в размере от 1 млн. до 3 млн. рублей каждому. По решению суда сумма компенсаций составила от 100 до 350 тысяч рублей каждому. Истцы с таким решением не согласились и обжаловали его в апелляции.

В результате судебная коллегия взыскала с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и ИП Бортников И.И. в общей сложности в пользу каждого из родителей погибших по 500 тысяч рублей, в пользу несовершеннолетних сестры и брата погибших – по 300 тысяч рублей каждому.

При этом остались без изменения суммы компенсации морального вреда в пользу бабушек и дедушек - по 100 тыс. рублей каждому, супругу погибшей и взрослому брату погибшей орловчанки – по 300 тыс. рублей каждому, сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Водитель троллейбуса осуждена к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

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