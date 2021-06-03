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17:55, 3 июня 2021 года У каждого четвертого орловца, сдававшего тест на антитела, подтвердился иммунитет к новой коронавирусной инфекции Об этом сегодня на заседании регионального оперштаба рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства и сами активно включились в кампанию по вакцинации от COVID-19.





Главные борцы с коронавирусом - специалисты областного Управления Роспотребнадзора - тоже решили присоединиться к кампании по вакцинации. Без учёта переболевших процедуру уже прошли 70% сотрудников ведомства.



Ирина Фролова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Специфическая профилактика новой коронавирусной инфекции, то есть проведение вакцинации - единственный способ, метод снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории региона. Только коллективный иммунитет поможет это сделать».

Сейчас от коронавируса лечатся больше 1100 жителей региона. Ковид унёс жизни уже 670 орловцев. На протяжении нескольких недель темп распространения инфекции удаётся сдерживать - вновь заболевших не больше 50 в день. Это позволяет задуматься о снятии ряда ограничений. Региональный оперштаб разрешил провести в этом году школьные выпускные вечера. Они пройдут 25 и 26 июня. А в детских загородных и пришкольных лагерях уже стартовала 1 смена. Как сообщила сегодня на заседании оперштаба руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, все сотрудники загородных оздоровительных учреждений прошли ПЦР-тестирование - это 309 человек.



Набирает темпы и вакцинация - её полностью прошли уже 64,5 тысячи орловцев. Ещё 12 тысяч в ожидании второй дозы препарата. Из всех жителей Орловщины, кто сдавал тесты на антитела, они были выявлены у каждого четвёртого.



Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «На наличие антител к новой коронавирусной инфекции проведено более 89 тысяч исследований. Наличие антител подтверждено в 25% случаев».

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «В области нам необходимо наращивать темпы вакцинации. В том числе и за счёт активизации разъяснительной работы среди всех групп населения о пользе и защите с помощью вакцины от новой коронавирусной инфекции».

Напомним, что также в регионе до 30 июня продлён режим ограничений, включающий в себя обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, орловцы всё чаще стали ими пренебрегать.





Антон Киселёв



