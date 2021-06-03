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17:57, 3 июня 2021 года

Слабослышащий орловский спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по стрельбе

Пётр Васильев завоевал свою первую серебряную медаль на всероссийском чемпионате по стрельбе среди глухих спортсменов. С призёром национального турнира встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


Состоявшийся в Казани всероссийский турнир по стрельбе среди глухих спортсменов в карьере Петра Васильева - не первый. Но результат, достигнутый в столице Татарстана, оказался лучшим. Предыдущий максимум орловского стрелка – бронзовые медали.

В стрельбу будущего медалиста привели родители. С тех пор расписание неизменно: тренировки четыре раза в неделю по три часа. Стрельба глухим спортсменам дается не так, как слышащим. Многому приходится учиться и наставникам.

Павел Суханов, тренер по пулевой стрельбе: «Стрельба - это философия. Передать им иногда что-то очень сложно. Слышащим говоришь, а они не слышат. А тут еще труднее».

Наш спортсмен пробовал силы в двух дисциплинах. Серебряная медаль Чемпионата России досталась Петру Васильеву в неолимпийской дисциплине РП-5. Это стрельба из револьвера с расстояния 25 метров. В олимпийской же - не дотянул до бронзы два балла. Но мечту о главных играх наш спортсмен не оставляет.

Сейчас Пётр Васильев продолжает тренировки. В планах осенью участие в Кубке России.


Анастасия Дорохова
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