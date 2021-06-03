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18:23, 3 июня 2021 года

Почти все девятиклассники Орла справились с экзаменом по русскому языку

Большинство сдали ЕГЭ на четверки и пятерки.


Как сообщает сайт администрации города Орла, по результатам проверки работ 99,4% выпускников 9-х классов справились с экзаменом по русскому языку. Из них 76% сдали экзамен на оценки «4» и «5». Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по русскому языку прошли 2 947 девятиклассников.

Напомним, выпускникам 9-х классов для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать русский язык и математику.
«Для обучающихся, которые отсутствовали на экзамене по уважительной причине, а также получили неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов, предоставится возможность сдать экзамен по русскому языку в резервный день основного периода ГИА. Он назначен на будущий вторник», — рассказала главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Орла Елена Жердева.



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