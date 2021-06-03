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21:20, 3 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- У каждого четвертого орловца, сдававшего тест на антитела, подтвердился иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Об этом говорили на оперштабе.



- В Орловской области будет внедрена автоматизированная система «Управление отходами». Она позволит регоператору осуществлять полный контроль за перемещением мусора.



- Орловские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по русскому языку. На экзамен отвели два дня. Выпускникам за 210 минут надо ответить на 26 заданий и написать сочинение.



- Депутаты горсовета сегодня рассматривали вопрос о дополнительном расширении Красного моста



- В Нарышкино завершают реконструкцию парка. Масштабные работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».



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