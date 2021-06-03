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18:57, 3 июня 2021 года Андрей Клычков рассчитывает на увеличение рабочих мест на Орловщине Возможность улучшить ситуацию на рынке труда в регионе появится после реализации подписанных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.





«Самое важное было вчера, мы с бизнесом поговорили. Это почти тысяча рабочих мест, ориентировочная сумма вложений – порядка восьми миллиардов рублей», - пояснил глава региона в рамках прямого эфира в социальных сетях



Напомним, в первый день международного экономического форума Андрей Клычков подписал соглашения с несколькими регионами России о сотрудничестве в разных сферах. Среди прочего, в документах шла речь о строительстве предприятия по производству перчаток и мусороперерабатывающего завода.





Анастасия Дорохова



