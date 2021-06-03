четверг 3.06.2021 23:32:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:57, 3 июня 2021 года

Андрей Клычков рассчитывает на увеличение рабочих мест на Орловщине

Возможность улучшить ситуацию на рынке труда в регионе появится после реализации подписанных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.


«Самое важное было вчера, мы с бизнесом поговорили. Это почти тысяча рабочих мест, ориентировочная сумма вложений – порядка восьми миллиардов рублей», - пояснил глава региона в рамках прямого эфира в социальных сетях

Напомним, в первый день международного экономического форума Андрей Клычков подписал соглашения с несколькими регионами России о сотрудничестве в разных сферах. Среди прочего, в документах шла речь о строительстве предприятия по производству перчаток и мусороперерабатывающего завода.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.