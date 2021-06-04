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5:22, 4 июня 2021 года Почти все дома-интернаты Орловщины вышли из закрытого режима работы Об этом сообщили накануне на заседании регионального оперштаба.





Свою деятельность возобновили почти все бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области. Это «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками», «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда», «Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Корсаковский психоневрологический интернат», «Тельченский психоневрологический интернат», «Урицкий психоневрологический интернат», а также «Каменский геронтологический центр».



Выход из закрытого режима учреждений социального обслуживания проходит на основании решения регионального оперштаба по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области.



Как сообщила замруководителя регионального департамента соцзащиты Екатерина Данилевская, в домах-интернатах проводится активная работа по вакцинации от коронавируса. В настоящее время вакцинацию прошли 77% сотрудников социальных учреждений и 83% получателей социальных услуг.





Орловское Информбюро



