Почти все дома-интернаты Орловщины вышли из закрытого режима работы

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5:22, 4 июня 2021 года
Почти все дома-интернаты Орловщины вышли из закрытого режима работыОб этом сообщили накануне на заседании регионального оперштаба.
Свою деятельность возобновили почти все бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области. Это «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками», «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда», «Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Корсаковский психоневрологический интернат», «Тельченский психоневрологический интернат», «Урицкий психоневрологический интернат», а также «Каменский геронтологический центр».
Выход из закрытого режима учреждений социального обслуживания проходит на основании решения регионального оперштаба по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области.
Как сообщила замруководителя регионального департамента соцзащиты Екатерина Данилевская, в домах-интернатах проводится активная работа по вакцинации от коронавируса. В настоящее время вакцинацию прошли 77% сотрудников социальных учреждений и 83% получателей социальных услуг.
Орловское Информбюро