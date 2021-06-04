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6:25, 4 июня 2021 года В Орле с 7 июня все подразделения центра соцзащиты возобновят свою работу без предварительной записи Такое решение было принято накануне на заседании регионального оперштаба.





В Орле предоставление соцуслуг возобновится во всех отделах и филиалах социальной защиты населения в обычном режиме, без предварительной записи. При этом будут сохранены все меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



