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7:27, 4 июня 2021 года Орловец дважды сел за руль пьяным и получил трехлетний срок Житель Свердловского района, ранее привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, ближайшие годы проведет в местах лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.





Прошлым летом мужчина дважды, с разницей примерно в две недели, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Нарушения были зафиксированы дежурным экипажем ДПС.



В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд пришел к выводу, что мужчина, дважды сев за руль в состоянии опьянения, при наличии непогашенных и неснятых судимостей, на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал.



Суд признал его виновным и по совокупности приговоров окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.



Как отмечает пресс-служба Орловского областного суда, это уже не первый приговор, связанный с реальным лишением свободы, вынесенный в отношении водителей, которые повторно управляли автомобилем в состоянии опьянения.





Орловское Информбюро



