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8:28, 4 июня 2021 года Позвонить в Пенсионный фонд можно в вечернее время В орловском отделении ПФР в вечернее время работают телефоны для предварительной записи.





На официальном сайте Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области в разделе «Информация для жителей региона» (https://pfr.gov.ru/branches/orel/info/~0/1323 ) размещены телефоны для предварительной записи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области (межрайонное).



Граждане имеют возможность записаться на прием в Управление ПФР в г. Орле и Орловском районе Орловской области (межрайонное) и в вечернее время с 1800 до 2000 в приемные дни (понедельник, вторник, четверг) по следующим телефонам: (4862) 63-38-02, 63-37-41. В любой рабочий день запись на прием осуществляется с 900 до 1800 (в пятницу – с 900 до 1645) по телефонам: 63-37-63, 63-37-67, 63-37-41.



Также граждане могут записаться на прием самостоятельно – посредством Личного кабинета на сайте ПФР www.es.pfrf.ru.



Контактная информация территориальных органов ПФР Орловской области, в том числе и номера телефонов для предварительной записи размещены на официальном сайте ПФР - https://pfr.gov.ru/branches/orel.



Напоминаем: прием граждан по предварительной записи в ПФР осуществляется с 30 марта 2020 года. Данная мера была принята в целях исполнения Указа Президента РФ, направленного на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.





Орловское Информбюро



