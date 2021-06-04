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9:29, 4 июня 2021 года В Орловской области продолжается призывная кампания Весенний призыв граждан продлится до 15 июля 2021 года.





До середины июля Орлу необходимо направить в ряды Вооруженных сил РФ около 270 человек.



Как рассказал военный комиссар Орла Владимир Алёхин, особое внимание уделяется здоровью призывников. Перед отправкой в ряды вооруженных сил они проходят тестирование на коронавирус, а при необходимости могут сделать и прививку.



Как отметил Алёхин, в основном молодые люди понимают значимость возложенной на них ответственности по защите Родины. Они добровольно посещают военкомат и образцово сдают нормативы. Но есть и уклонисты.

Военный комиссар напоминает, что рано или поздно тем, кто пытается уклониться от военной службы, придётся обратиться за получением военного билета, и в этом случае их обязательно ожидает административная или уголовная ответственность.



В Орле уже прошли две отправки. Очередная состоится на следующей неделе.





Орловское Информбюро



