пятница 4.06.2021 11:42:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:29, 4 июня 2021 года

В Орловской области продолжается призывная кампания

Весенний призыв граждан продлится до 15 июля 2021 года.


До середины июля Орлу необходимо направить в ряды Вооруженных сил РФ около 270 человек.

Как рассказал военный комиссар Орла Владимир Алёхин, особое внимание уделяется здоровью призывников. Перед отправкой в ряды вооруженных сил они проходят тестирование на коронавирус, а при необходимости могут сделать и прививку.

Как отметил Алёхин, в основном молодые люди понимают значимость возложенной на них ответственности по защите Родины. Они добровольно посещают военкомат и образцово сдают нормативы. Но есть и уклонисты.
Военный комиссар напоминает, что рано или поздно тем, кто пытается уклониться от военной службы, придётся обратиться за получением военного билета, и в этом случае их обязательно ожидает административная или уголовная ответственность.

В Орле уже прошли две отправки. Очередная состоится на следующей неделе.


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.