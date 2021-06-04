Главная » Новости



4:30, 4 июня 2021 года В Орле пройдет «Зелёный марафон» Спортивная акция состоится на территории стадиона «Южный».





Мероприятие «Зелёный марафон» приурочено к Всемирному дню защиты окружающей среды. К массовому забегу присоединятся 180 городов России. Главная цель марафона - привлечь внимание жителей России к проблемам экологии. В каждом городе, принимающем участие в акции, помимо забегов пройдут экологические акции. В программе «Зеленого марафона» в Орле – забег на 4,2 км, дистанции на 10 и 21 км, соревнование по скандинавской ходьбе, детские «веселые старты», а также спортивные игры и развлекательная программа для всей семьи.



Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.



инфографика сайта проекта









Анастасия Дорохова



