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4:30, 4 июня 2021 года

В Орле пройдет «Зелёный марафон»

Спортивная акция состоится на территории стадиона «Южный».


Мероприятие «Зелёный марафон» приурочено к Всемирному дню защиты окружающей среды. К массовому забегу присоединятся 180 городов России. Главная цель марафона - привлечь внимание жителей России к проблемам экологии. В каждом городе, принимающем участие в акции, помимо забегов пройдут экологические акции. В программе «Зеленого марафона» в Орле – забег на 4,2 км, дистанции на 10 и 21 км, соревнование по скандинавской ходьбе, детские «веселые старты», а также спортивные игры и развлекательная программа для всей семьи.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

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Анастасия Дорохова
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