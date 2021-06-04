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10:27, 4 июня 2021 года

Орловские спасатели помогли двум пожилым женщинам

Дважды за сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений выезжали на вскрытие дверей. В обоих случаях в квартирах находились женщины, которым требовалась медицинская помощь.


Накануне, в 11 часов утра сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Достоевского, где дочь просила открыть дверь квартиры, в которой находится её пожилая мать. В присутствии сотрудников полиции спасатели проникли в квартиру через окно с помощью лестницы, внутри была обнаружена женщина, которой была необходима медицинская помощь, она была передана медикам.
 
Практически такой же случай произошел в Болхове. В 15:14 сотрудники 14-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Тургенева, где в закрытом доме находилась пожилая женщина. В присутствии сотрудников полиции пожарные проникли в дом через окно и открыли дверь. Бабушка лежала на полу, её передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



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