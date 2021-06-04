В Мценске при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали две женщины

ДТП утром произошло 3 июня на улице Орловской.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, водитель КАМАЗа-55111 не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ-32054.

В результате ДТП пассажиры автобуса - женщины 44-х и 66-ти лет получили телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области