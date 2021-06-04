В Мценске при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали две женщины

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10:35, 4 июня 2021 года
В Мценске при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали две женщиныДТП утром произошло 3 июня на улице Орловской.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области, водитель КАМАЗа-55111 не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ-32054.
В результате ДТП пассажиры автобуса - женщины 44-х и 66-ти лет получили телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро