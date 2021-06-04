В Орле в районе Маслозаводского переулка сбили пешехода

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10:50, 4 июня 2021 года
В Орле в районе Маслозаводского переулка сбили пешеходаДТП произошло 3 июня в 17:25.
Женщина-водитель на «Киа Соул» допустила наезд на 20-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в результате столкновения молодой человек упал под другой автомобиль, который успел вовремя остановиться.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро