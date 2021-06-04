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10:50, 4 июня 2021 года В Орле в районе Маслозаводского переулка сбили пешехода ДТП произошло 3 июня в 17:25.





Женщина-водитель на «Киа Соул» допустила наезд на 20-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, в результате столкновения молодой человек упал под другой автомобиль, который успел вовремя остановиться. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы. Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



