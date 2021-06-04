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10:59, 4 июня 2021 года

Девушку на велосипеде сбили на пешеходной дорожке

Водитель не заметил ее при повороте направо.


ДТП произошло 3 июня в 20:10 на улице Гагарина в Орле. 24-летняя девушка на велосипеде «Стелс» двигалась по пешеходной дорожке, когда на нее наехал автомобиль «Киа Спектра», за рулем которого находился 72-летний водитель. 
 
В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.
 
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 11 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
 
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области



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