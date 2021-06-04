Еще 45 орловцев заразились коронавирусом

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12:20, 4 июня 2021 года
Еще 45 орловцев заразились коронавирусомВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 45 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 843).
На лечении в данный момент остаются 1 108 человек. Накануне выписано 44 орловца. Всего с болезнью справились 34 063 человека. От последствий болезни скончалось 672 жителя региона. Два летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро