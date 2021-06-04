В Орле будут судить экс-начальника колонии-поселения

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника одной из колоний-поселений. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Рассматривается два эпизода. Один - за то, что дал указание не регистрировать нарушение, связанное с обнаруженным у заключенного мобильного телефона. Второй эпизод - полученные 150 тысяч за покровительство при отбывании наказания осужденным.



Вину предстоит доказать в суде.