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12:35, 4 июня 2021 года

Константин Домогатский: «Мы должны сделать всё, чтобы этот ребёнок, когда вырастет, сам не допускал жестокости»

Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области прокомментировал ситуацию с жестоким обращением матери с малышом.


Орел потрясло видео, на котором молодая женщина жестоко обращается ребенком. Малышу нет еще и двух лет. Как вы оцениваете ситуацию, которая произошла в Орле?
 
Удивляет тот факт, как можно к своей кровиночке так относиться. Это, конечно, очень жестоко, и дать оценку поведению матери тяжело. Эта ситуация просто шокирует и такое отношение родителя просто недопустимо.
 
Можно ли что-то сделать, чтобы предотвратить такие ситуации?
 
- Это совсем маленький ребенок, малютка, который не может выразить свое мнение и пожаловаться. И здесь должно общество за этим смотреть. Есть система профилактики и специальные органы, которые наблюдают за этим и фиксируют, которые должны контролировать. Ведь у нее тоже непростая жизнь. Она сама сирота, воспитывалась в сиротском учреждении. Надо посмотреть, какие там воспитательные программы, как она пришла к тому, что рожает, потом выпивает, потом издевается над ребёнком. Возможно, все идёт из её детства. Есть ведь и постинтернатное сопровождение, его ведут, пока выпускнику интерната не исполнится 23 лет. Ей ещё 23 лет нет. То есть, система помощи и контроля должна быть. В этом плане есть вопросы к соцзащите, которая занимается постинтернатным сопровождением.
 
Не слишком ли суровое наказание ей грозит: её лишат родительских прав, ребёнка поместят в детский дом?
 
- В нашем обществе до сих пор существует понятие «дать ремня». Но когда родители применяют этот метод, они хотят ребенка чему-то научить. Здесь же речь идет о жестокости, о ее эмпатии к ребёнку. Хорошо, что сейчас ребёнок уже не находится в медицинском учреждении. Он сейчас в специализированном Доме ребёнка. Я связался с руководителем, ребёнок себя хорошо чувствует, но пока, в связи с ограничительными мерами по ковиду, он находится в карантинной зоне.
 
Вообще все случаи жестокого обращения с ребёнком, нарушения прав ребёнка фиксируются уполномоченным, ставятся на контроль. Теперь аппарат уполномоченного будет сопровождать этого ребёнка. Мы должны сделать всё, чтобы когда он вырастет, он сам не допускал жестокости.
 
В тот момент, когда мать жестоко обращалась с ребёнком, в комнате находились другие люди, одна девушка записывала это видео. Как по-вашему, они должны понести какое-то наказание за то, что не предотвратили это?
 
- Этой ситуации дадут оценку правоохранительные органы. Лично моё мнение: естественно, надо останавливать любой беспредел, любое нарушение прав. Воспитание обществом должно быть. С одной стороны, люди, которые наблюдали за истязанием, должны понести наказание. С другой стороны, хорошо, что эта запись появилась. Как бы дальше этот ребенок жил, если бы видео не попало в информационное поле, если бы таких доказательств не было.


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Всеволод Трифонов
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