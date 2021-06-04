пятница 4.06.2021 17:50:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:47, 4 июня 2021 года

Экспорт орловской продукции будет осуществляться через терминал «Усть-Луга»

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и АО «Холдинговая компания «Новотранс».


Орловские предприятия, осуществляющие экспорт насыпных сельскохозяйственных грузов и промышленной продукции в зарубежные государства, будут пользоваться создаваемыми перевалочными мощностями универсального торгового терминала «Усть-Луга», предусматривающего комплексы по переработке промышленных грузов и продукции сельского хозяйства.
 
Сегодня соответствующий документ подписали губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор акционерного общества «Холдинговая компания «Новотранс» Константин Гончаров, сообщает информационный портал Орловской области.

Группа компаний «Новотранс» образована в 2004 году, является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. Стивидорная компания «Новотранс» является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на паромном комплексе в порту Усть-Луга, где оказывает стивидорные и складские услуги.
 
Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.