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12:47, 4 июня 2021 года Экспорт орловской продукции будет осуществляться через терминал «Усть-Луга» Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и АО «Холдинговая компания «Новотранс».





Орловские предприятия, осуществляющие экспорт насыпных сельскохозяйственных грузов и промышленной продукции в зарубежные государства, будут пользоваться создаваемыми перевалочными мощностями универсального торгового терминала «Усть-Луга», предусматривающего комплексы по переработке промышленных грузов и продукции сельского хозяйства. губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор акционерного общества «Холдинговая компания «Новотранс» Константин Гончаров,



Группа компаний «Новотранс» образована в 2004 году, является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. Стивидорная компания «Новотранс» является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на паромном комплексе в порту Усть-Луга, где оказывает стивидорные и складские услуги. Сегодня соответствующий документ подписали сообщает информационный портал Орловской области.Группа компаний «Новотранс» образована в 2004 году, является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 24 компании в разных регионах России и СНГ. Стивидорная компания «Новотранс» является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на паромном комплексе в порту Усть-Луга, где оказывает стивидорные и складские услуги. Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



