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13:10, 4 июня 2021 года

В Орле юные спортсмены продолжают постигать азы игры в хоккей

На одном из занятий побывал орловец Никита Гончаров, выступающий за профессиональный хоккейный клуб «Витязь». Какие секреты узнали будущие чемпионы, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.


Орловские школы завершили учебный год. Но некоторые школы продолжают занятия. Правда занимаются юные орловцы не за партами и с учебниками, а на льду. Лето – не повод вешать коньки на гвоздь. Эту истину хорошо знают девятилетние подопечные Владислава Колпачёва. Период отпусков позволил тренеру немного разнообразить тренировки. Одно занятие провёл Никита Гончаров – профессиональный хоккеист, выступающий в континентальной хоккейной лиге за подольский «Витязь». 
 
Начинали Владислав Коплачёв и Никита Гончаров свой путь в хоккее вместе. Тогда в Орле только открылась Ледовая арена на Наугорском шоссе. Ребята успешно проявили себя на Первенстве Черноземья и отправились в школу ярославского «Локомотива». Дальше их дороги разошлись. Влад остался в Ярославле, а Никита оказался в Подольске, где прошёл все ступени академии «Витязя». 
 
Задание для юных хоккеистов на мастер-классе одно – пробовать играть в пас. Хоккей – игра командная и правильная передача шайбы – важная её часть. Получается у юных спортсменов пока не все. Но пример подает хоккеист-профессионал, и учиться легче. 
 
Никита Гончаров, нападающий ХК «Витязь» (г. Подольск): «Техника владения передачей - это основа хоккея. Если ты не умеешь отдавать пас - будут проблемы. Постепенно учим кататься, отдавать передачи, бросать. Это все техника. В этом возрасте она и закладывается».
 
Полноценные тренировки у девятилетних спортсменов возобновятся во второй половине лета. Впереди - хоккейный лагерь и отпуск.



Анастасия Дорохова
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