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14:51, 4 июня 2021 года Орловский хирургический корпус больницы им. Семашко вернулся к обычному графику работы До недавнего времени там был размещен ковидный госпиталь.





В пик пандемии в хирургическом корпусе больницы им. Семашко находилось больше 700 больных. Сейчас ситуация стабилизируется, занято вдвое меньше коек. Это позволило вернуть корпус в хирургию. Прежде чем начать принимать профильных пациентов, палаты продезинфицировали. На это ушло несколько дней.





Татьяна Напольских



