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14:58, 4 июня 2021 года В Орле открылась выставка художника-акварелиста Валерия Лукьянчикова Выставка открылась в музее Тургенева. Посмотреть работы мастера пришли поклонники его таланта. Небольшой выставочный зал музея, едва смог вместить всех желающих.





Очень многие люди, которые пришли на эту выставку, уже знакомы с творчеством Валерия Лукьянчикова по социальным сетям. Именно там, впервые, все разглядели, что в Орле появился акварелист с большой буквы. Валерий - профессиональный художник, но сегодняшнего триумфа, могло и не случится, если бы он, однажды, не попал на вернисаж Эдуарда Галактионова, своего первого учителя, и буквально заболел акварелью.



Начинать заново было очень трудно, были ошибки, сложности, ведь акварелью Лукьянчиков писал последний раз будучи студентом худграфа, и тут на помощь пришел еще один художник, Николай Силаев, который помог справиться с тем, что было непонятно начинающему акварелисту.



Сегодня художник и сам уже помогает и взрослым и детям справиться с акварельными красками и видеть этот мир, таким, каким его видит он, - очень теплым, дружественным зрителю, чуть сентиментальным, родным и душевным. Светлые, лиричные пейзажи Орла и его пригородов покорили орловцев сразу.



Букеты, поклонники, хорошие слова и теплые поздравления - все было на открытии. Небольшой зал музея, не смог вместить всех желающих посмотреть выставку. Впрочем, однокурсники Валерия Лукьянчикова, не удивлены, по их словам, он всегда был талантливым.



Ольга Баландович, однокурсница Валерия Лукьянчикова: «Сюжеты уникальные, те сюжеты, которые привлекли сюда огромное количество людей, мы ходим по выставкам, но я первый раз вижу такое количество заинтересованных людей, здесь и мэтры, и преподаватели и очень много молодых людей, и даже дети, и все с интересом смотрят».

Акварель это вода, аква... Прежде всего она передает воздух, свет и, конечно, саму жизнь. За пять лет художник вырос в настоящего мастера, персональные выставки его состоялись в других городах, предпоследняя - в Белгороде, с таким же триумфом как в Орле. И если работы западают в душу такому количеству людей, долгая дорога к себе, была не напрасной.





Эва Стасюлевич



