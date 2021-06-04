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15:01, 4 июня 2021 года

Губернаторы Орловской и Калининградской областей договорились о сотрудничестве

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.


Сегодня соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами было подписано Андреем Клычковым и Антоном Алихановым.

Согласно подписанному соглашению, в частности, планируется создание благоприятных экономических условий для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, содействие привлечению инвестиций и созданию совместных предприятий в областях, представляющих взаимный интерес.

В числе направлений взаимодействия - развитие деловых связей в области образования и науки, оказывают содействие в организации и проведении совместных научно-практических мероприятий, стажировок ученых и специалистов, обмену делегациями научных и педагогических кадров, разработке и реализации совместных научно-образовательных программ и проектов, проведению совместных семинаров, конференций, выставок, симпозиумов на базе образовательных организаций, расположенных на территориях двух регионов, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


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