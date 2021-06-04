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15:13, 4 июня 2021 года Под Орлом соревнуются участники «Школы безопасности» «Школа безопасности» работает сейчас на территории детского лагеря «Юбилейный» в Мценском районе.





В лагере «Юбилейный» проходит региональный этап соревнований «Школы безопасности». Главная цель соревнований – формирование у школьников сознательного отношения к вопросам безопасности, развитие практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях.



За звание лучших борются 11 команд из Орла и районных центров. Соревнования проходят в двух возрастных группах: 13-14 лет и подростки 15-16 лет. В первые дни участники продемонстрировали свое мастерство в трех этапах: комбинированная пожарная эстафета, кросс и комбинированное силовое упражнение. Накануне ребята выполняли задание по действиям в районе аварии с утечкой аварийно химически опасного вещества. Они демонстрировали и навыки в промышленном альпинизме: самостоятельно эвакуировали пострадавших со второго этажа здания, оказывали первую помощь.



Лучшая команда представит наш регион на соревнованиях всероссийского уровня. Они пройдут этим летом в Липецкой области.





Юлия Сабельникова



