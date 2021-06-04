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15:41, 4 июня 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Возвращение к жизни без ограничений - при помощи вакцинации. Сейчас «защитный укол» сделали 65 тысяч орловцев. А нужно - 335 тысяч.

- Госавтоинспекторы пошли к юным водителям, чтобы еще раз объяснить опасность несоблюдения правил дорожного движения.

- В парке Нарышкино продолжается работа по благоустройству.

- В орловском отделении Пенсионного фонда теперь звонки принимают до 20 часов.

- В Орле открылась выставка художника-акварелиста Валерия Лукьянчикова. Его работы стали сначала стали популярными в Интернете.

- Под Орлом 11 команд в эти дни проходят «Школу безопасности».


Вести-Орёл
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