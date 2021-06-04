Орловская область продолжит развивать межрегиональное сотрудничество с Республикой Хакасия

|
|
|Главная » Новости
15:14, 4 июня 2021 года
Орловская область продолжит развивать межрегиональное сотрудничество с Республикой ХакасияОб этом договорились губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.
Сегодня главы регионов подписали план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации соглашения между правительством Орловской области и правительством Республики Хакасия о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Одно из направлений сотрудничества - обмен делегациями специалистов в области ветеринарии по вопросам подготовки
и проведения противоэпизоотических, лечебных мероприятий и лабораторных исследований, организации проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Орловское Информбюро