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15:38, 4 июня 2021 года

Стали известны самые читающие районы Орловской области

Вывод сделала «Почта России».


Как сообщили в региональном отделении «Почты России», в период подписной кампании на первое полугодие 2021 года жители региона оформили подписку на 79 200 изданий. Любители прессы оформили подписку на 28 509 экземпляров центральных изданий, 3 832 областных,  на районные газеты подписались 46 859 человек.
 
Самыми читающими районами, по-прежнему, остаются Малоархангельский и Верховский районы.
 
В Топ самых популярных изданий у любителей печатной прессы ежегодно входят региональные газеты. Большую популярность у жителей региона имеют издания, посвященные вопросам здоровья, садоводства и огородничества, сообщает информационный портал Орловской области.



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