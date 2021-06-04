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15:55, 4 июня 2021 года

Урицкий суд не позволил отбывающему наказание за мошенничество выйти досрочно

Житель Москвы был осужден за два эпизода мошенничества, совершенные в особо крупном размере.


Отбывающий наказание в Орловской области мужчина был осужден за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Мужчина состоял в криминальной группе черных риелторов. Его задачей было проинформировать людей о возможности приобретения жилых помещений в рамках программы предоставления жилья военнослужащим РФ по стоимости значительно ниже рыночной. Было совершено несколько эпизодов мошенничества, за которые мужчине было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отбыв предусмотренную законом половину срока назначенного наказания, осужденный обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания. Но поскольку виновный не полностью расплатился с обманутыми им людьми, суд оставил его отбывать наказание в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба Урицкого районного суда.


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