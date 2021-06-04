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16:13, 4 июня 2021 года

Сегодня молодые орловские полицейские приняли присягу

Верно служить закону поклялись более 60 сотрудников органов внутренних дел.


Сегодня в Орле, у стелы, посвященной сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга, принял присягу 61 сотрудник из различных служб орловского гарнизона полиции: патрульно-постовой, следствия, участковых уполномоченных полиции, подразделения по вопросам миграции.

На мероприятии присутствовали руководители УМВД области, личный состав, ветераны органов внутренних дел, а также родные и близкие полицейских.

В завершение торжественного мероприятия иерей Олег Анохин благословил полицейских на служение обществу, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


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