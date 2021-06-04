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16:42, 4 июня 2021 года Карантинная служба растений отмечает 90-летний юбилей Фитосанитарная служба входит в состав Россельхознадзора. Её задача - осуществляет охрану территории от проникновения из-за рубежа опасных вредителей, которые могут нанести большой ущерб сельскому хозяйству. О работе службы на примере орловских помидоров и огурцов расскажет корреспондент ГТПК «Орел» Юлия Сабельникова.





То, что помидоры добираются до покупателей ровными и красивыми, заслуга, в том числе, и службы карантина растений Россельзнадзора. Весь вегетационный период они проводят фитосанитарный мониторинг и выявляют вредителей, которые могут испортить качество и внешний вид плодов.



Жанна Карлова, начальник отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Инспекторы вначале проходят и визуально смотрят наличие или отсутствие каких либо повреждений. Если мы что-то находим, то отбираем этих вредителей или характерные какие-то заболевания и отправляем в лабораторию. Там уже исследуют и дают заключение: что здесь у нас, какое фитосанитарное состояние этих теплиц».

Один из самых больших врагов помидоров и огурцов - калифорнийский трипс. Как мотылёк на свет, он летит - на запах. Им пропитаны специальные феромонные ловушки.



Жанна Карлова, начальник отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Человек этот запах не почувствует. И никто его в принципе не ощущает. Но в то же время насекомое за несколько десятков километров может уловить этот запах и прилететь. Это самцы. Феромон пропитан запахом самки этого вида, а природа так устроила, что самцы летят на этот запах».

Природный инстинкт в этом случае оказывается губительным. Трипсы плотно прилипают к клеевой основе ловушки. Прямо оттуда их отправляют на исследование в лабораторию. Цель – выявить самый вредный, калифорнийский трипс. Вреда растениям от него немало, а вот размером не вышел меньше миллиметра. Определяют вид трипса под микроскопом. Сейчас в список карантинных попадают более 180 видов насекомых, клещей и вирусов. Однако не все опасны для человека.



Инна Миронова, сотрудник лаборатории ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Например, калифорнийская щитовка, которая часто появляется на ввозимых из-за рубежа фруктах, на плод большого влияния не оказывает, зато посадочному материалу наносит существенный вред».

Задача службы карантина растений - вовремя выявлять подобных вредителей. Чем и занимаются специалисты этой области уже 90 лет. В этом году подразделение отмечает юбилей. Служба неоднократно меняла названия, с 2005 года входит в состав Россельхознадзора.



Евгений Чёрный, руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Цели и задачи службы остаются неизменными. В первую очередь это конечно недопущение распространения карантинных объектов по территории России».

Сегодня в службе карантина растений в Орле трудятся более 60 человек. И сравнить их можно с пограничниками. Они стоят на страже и контролируют, чтобы враги в лице насекомых-вредителей не погубили урожай.





Юлия Сабельникова



