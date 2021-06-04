Юрий Парахин хочет вновь проанализировать деятельность ТТП

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17:00, 4 июня 2021 года
Юрий Парахин хочет вновь проанализировать деятельность ТТПВ этом ему поможет один из крупных российских банков.
Переговоры с банком ВТБ мэр Орла Юрий Парахин провел в рамках текущего международного экономического форума. Кроме того, как написал глава областного центра в своих социальных сетях, появилась возможность финансирования банком дополнительного подвижного состава в лизинг.
Также в рамках переговорах с руководством банка ВТБ обсуждалась возможность докапитализации фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса. Это расширит возможности властей всех уровней по поддержке предпринимательства, а для бизнес-сообщества откроет новые горизонты для развития.
Фото со страницы Юрия Парахина в ВК
Орловское Информбюро