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17:00, 4 июня 2021 года Юрий Парахин хочет вновь проанализировать деятельность ТТП В этом ему поможет один из крупных российских банков.





Переговоры с банком ВТБ мэр Орла Юрий Парахин провел в рамках текущего международного экономического форума. Кроме того, как написал глава областного центра в своих социальных сетях, появилась возможность финансирования банком дополнительного подвижного состава в лизинг.



Также в рамках переговорах с руководством банка ВТБ обсуждалась возможность докапитализации фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса. Это расширит возможности властей всех уровней по поддержке предпринимательства, а для бизнес-сообщества откроет новые горизонты для развития.



Фото со страницы Юрия Парахина в ВК





Орловское Информбюро



