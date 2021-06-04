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17:04, 4 июня 2021 года Строительство нового участка водовода в Орле идет с опережением сроков Работы ведутся в микрорайоне «Зареченский».





Новый объект коммунальной инфраструктуры реализуется в Орле в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря ему свыше четырёх тысяч жителей будут обеспечены качественной питьевой водой. По информации пресс-службы городской администрации, уже продолжено более километра водопровода. Общая длина водопроводной нитки составляет – 3,6 километров. Отмечается, что в эти дни работы будут завершены на бульваре Молодежи.



Фото пресс-службы администрации Орла





Анастасия Дорохова



