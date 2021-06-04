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17:32, 4 июня 2021 года

«Путешествие по неизвестной Орловщине». Сегодня начата работа над второй частью фильма

Съемки будут проходить как на территории областного центра, так и в районах. Секретами сценария авторы проекта поделились с корреспондентом ГТРК «Орел» Анастасией Дороховой.


Сегодня творческая группа под руководством Евгения Григорьева начала работу над второй частью проекта «Путешествие по неизвестной Орловщине».
Съёмки стартовали в знаковом для нашего региона месте – на стрелке, в месте слияния Оки и Орлика.

Евгений Григорьев, автор фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине»: «Мы снимаем интересные факты об Орле, про дом-башню Федора Похвалинского, про раскопки под Красным мостом, про образование Орла и, как сейчас модно говорить, параллельную историю города».

Команда проекта практически не изменилась. У руля «Путешествия» - молодые и амбициозные ребята, для которых фильм – не только возможность прокачать свои навыки, но и способ их улучшить.

Владислав Булаткин, режиссер-постановщик фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине»: «Настроение грандиозное. Хочется делать, хочется творить, хочется снять хорошее качественное кино».

Одним из главных героев фильма вновь станет рок-музыкант Артур Беркут. Авторы подготовили ему несколько испытаний. Среди них – погружение под воду. С техникой безопасности музыканту помогут орловские дайверы. Их находки на месте Судбищенской битвы стали основой для одной из частей фильма.

Сергей Куликов, руководитель орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Мы хотим показать главному герою - Артуру Беркуту - нашу Оку изнутри. Возможно, посчастливится обнаружить какой-то артефакт».

Цель у фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине», как и раньше, одна – популяризация истории. Специалисты считают, что важно правильно оформить знаковые места родного края - тогда и люди к ним потянутся.

Олег Радюш, научный сотрудник Института археологии РАН: «Дети с интересом изучают историю более живым путем, чем просто читая сухие страницы учебников».

Премьера «Путешествия по неизвестной Орловщине» ожидается осенью.

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Анастасия Дорохова
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