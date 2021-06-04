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17:34, 4 июня 2021 года В Орле планируют модернизировать станцию переливания крови Возможности обсуждались в рамках Петербургского международного экономического форума.





Вопрос модернизации орловской станции переливания крови губернатор Орловской области Андрей Клычков обсуждал с руководством АО «Фармимэкс».



По итогу встречи была достигнута договоренность о дальнейшем детальном рассмотрении инвестиционного проекта на основе уже имеющегося донорского потенциала Орловской станции переливания крови.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Анастасия Дорохова



