Путепровод на Раздольной в Орле намерены отремонтировать

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18:05, 4 июня 2021 года
Путепровод на Раздольной в Орле намерены отремонтироватьГотовится проектно-сметная документация.
Жители Орла обеспокоены состоянием путепровода по улице Раздольной. Снимки отдельных разрушений были размещены в сети Интернет. Как прокомментировали в Управлении коммунальным хозяйством города Орла, «запечатлённые на фотоснимках разрушения не сказываются на несущей конструкции сооружения».
При этом в УКХ отметили, что сейчас готовится проектно-сметная документация на комплекс работ для приведения путепровода в надлежащее состояние.
Планируется:
- выпиловка деревьев в полосе отвода автомобильной дороги;
- замена перильных ограждений;
- ремонт деформационных швов;
- укрепление конусов мостового сооружения;
- защита опор и пролетных строений;
- частичный ремонт пешеходной части.
Сроки изготовления ПСД — до конца текущего месяца. После успешного прохождения проверки достоверности сметной стоимости будет определен подрядчик, сообщает сайт городской администрации.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Орловское Информбюро