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18:05, 4 июня 2021 года Путепровод на Раздольной в Орле намерены отремонтировать Готовится проектно-сметная документация.





Жители Орла обеспокоены состоянием путепровода по улице Раздольной. Снимки отдельных разрушений были размещены в сети Интернет. Как прокомментировали в Управлении коммунальным хозяйством города Орла, «запечатлённые на фотоснимках разрушения не сказываются на несущей конструкции сооружения».



При этом в УКХ отметили, что сейчас готовится проектно-сметная документация на комплекс работ для приведения путепровода в надлежащее состояние.



Планируется:



- выпиловка деревьев в полосе отвода автомобильной дороги;

- замена перильных ограждений;

- ремонт деформационных швов;

- укрепление конусов мостового сооружения;

- защита опор и пролетных строений;

- частичный ремонт пешеходной части.



Сроки изготовления ПСД — до конца текущего месяца. После успешного прохождения проверки достоверности сметной стоимости будет определен подрядчик, сообщает сайт городской администрации.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Орловское Информбюро



