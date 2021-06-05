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9:08, 5 июня 2021 года Сегодня в Орле стартует Чемпионат области по пляжному волейболу Турнир будет проходить на центральном стадионе.





Сегодня в Орле на центральном стадионе стартует Чемпионат области по пляжному волейболу. Начало встреч в 10:00. Запланировано 4 матча мужских пар и два женских пар. Отметим, что по информации областного спортуправления в Орле в июле состоится этап Чемпионата России по пляжному волейболу.





Мария Семак



