суббота 5.06.2021 15:49:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:11, 5 июня 2021 года

В Орловской области завершаются посевные работы

Об этом сообщает информационный портал Орловской области.


Сев в регионе завершен на 95% от плана. Яровые зерновые и бобовые культуры посеяны на площади 434,3 тыс. га, в том числе кукурузы на зерно 86,61 тыс. га.

Масличные культуры посеяны на площади 231 тыс. га, из них яровой рапс – 39,5 тыс. га, подсолнечник – 78,6 тыс. га, соя – 108,0 тыс. га, прочие – 4,7 тыс. га.

Сахарная свекла посеяна на площади 47,13 тыс. га, картофель посажен на площади 2,2 тыс. га.

В Орловской области приобретено 113 тракторов, 61 зерноуборочный и 4 кормоуборочных комбайнов и 160 единиц другой сельскохозяйственной техники.

В стадии поставки в регион еще 45 зерноуборочных комбайнов. Сельхозтоваропроизводители активно используют лизинговые программы АО «Росагролизинг». По состоянию на 2 июня поставлено 85 ед. сельскохозяйственной техники (на 35 ед. больше 2020 года), сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.