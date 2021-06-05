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11:11, 5 июня 2021 года В Орловской области завершаются посевные работы Об этом сообщает информационный портал Орловской области.





Сев в регионе завершен на 95% от плана. Яровые зерновые и бобовые культуры посеяны на площади 434,3 тыс. га, в том числе кукурузы на зерно 86,61 тыс. га.



Масличные культуры посеяны на площади 231 тыс. га, из них яровой рапс – 39,5 тыс. га, подсолнечник – 78,6 тыс. га, соя – 108,0 тыс. га, прочие – 4,7 тыс. га.



Сахарная свекла посеяна на площади 47,13 тыс. га, картофель посажен на площади 2,2 тыс. га.



В Орловской области приобретено 113 тракторов, 61 зерноуборочный и 4 кормоуборочных комбайнов и 160 единиц другой сельскохозяйственной техники.



В стадии поставки в регион еще 45 зерноуборочных комбайнов. Сельхозтоваропроизводители активно используют лизинговые программы АО «Росагролизинг». По состоянию на 2 июня поставлено 85 ед. сельскохозяйственной техники (на 35 ед. больше 2020 года), сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



