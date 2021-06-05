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13:16, 5 июня 2021 года В Орловской области проходит профилактическая акция «Мой ребенок в безопасности» В центре внимания орловской Госавтоинспекции – юные владельцы скутеров и мотоциклов, а также их родители.





В Орле уже фиксируют ДТП с участием мотоциклистов. И чтобы статистика не пополнялась, организованы беседы с семьями, в которых подростки ездят на двухколесном транспорте. Полицейские напоминают, что управление мопедами, скутерами или другой аналогичной техникой допустимо только по достижению 16-летнего возраста и при наличии водительского удостоверения категории «М». Соблюдать все правила дорожного движения – строго обязательно.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро



