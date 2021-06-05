В Орле полиция нашла похитителя телефона

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15:19, 5 июня 2021 года
В Орле полиция нашла похитителя телефонаОдин из новых знакомых обратившейся в полицию женщины причастен к преступлению.
Кража была совершена на съемной квартире в Северном районе города Орла, где временно проживала потерпевшая. Женщина отдыхала в компании новых знакомых и уснула. Проснувшись, она увидела, что гости разошлись, а также обнаружили пропажу своего сотового телефона стоимостью порядка 10 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место сбыта похищенного гаджета и личность злоумышленника.
Мужчина признался в совершенной краже и сообщил, что похищенный телефон он сдал в ломбард.
В отношении орловца возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Орловское Информбюро