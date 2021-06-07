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9:21, 6 июня 2021 года Сегодня – День русского языка Праздник отмечается в день рождения Пушкина. В этом году Александру Сергеевичу исполняется 222 года. В Орле отметят день рождения поэта.





Орловцы отметят день рождения Пушкина торжественной встречей. Акция пройдет на Университетской площади у памятника писателю. Начало в 11:00.



В праздничной программе примут участие поэты и писатели, преподаватели и работники библиотек, члены Пушкинского студенческого научного общества филологического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева, участники театральной студии «Вариант» и студии исторического танца «Дворянское гнездо» ОГАУ, «Молодежка ОНФ», Орловское региональное отделение «Молодой Гвардии», а также все почитатели таланта. В этот день будут звучать пушкинские строки, музыкальные посвящения поэту, новые произведения орловских литераторов, танцы пушкинской эпохи.



В случае непогоды встреча состоится в библиотеке по адресу: ул. Комсомольская, 65.





Анастасия Дорохова



