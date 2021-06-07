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11:22, 6 июня 2021 года Орловчанка станет участницей образовательной школы «Мир, любовь и роботы» форума «Таврида» Образовательная школа Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» пройдет с 10 по 16 июня в Судаке, в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».





Орловскую область на форуме «Мир, любовь и роботы» представит сотрудник Детской школы искусств им. М. А. Балакирева, студентка Орловского государственного института культуры Светлана Мухина. Она является неоднократным победителем и участником творческих фестивалей и выставок. Среди них художественная выставка «Рай в шалаше» в Орловской школе изобразительных искусств и ремесел, художественная выставка «Галактика» в Орловском Краеведческом музее, персональная выставка «Тишина между падением капель» в рамках в II Международного фестиваля искусств «Живой Финский залив» в Санкт-Петербурге и другие.



Орловчанка станет участницей школы современного искусства и сможет познакомиться с концептуальными художниками, авторами инсталляций и арт-объектов, художниками в области сайнс-арта, арт-менеджерами и искусствоведами, сообщает информационный портал Орловской области.



фото tavrida.art





Орловское Информбюро



