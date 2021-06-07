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8:25, 7 июня 2021 года Орловцам предлагают популяризировать туризм внутри России В этом поможет конкурс «Покажи Россию».





Заявки на участие принимаются до 18 июля. Основная цель конкурса - популяризация внутреннего туризма в Российской Федерации, а также для повышения информированности граждан о региональных туристских направлениях. Конкурс проводится при поддержке Ростуризма. К участию приглашаются все граждане России без возрастных и прочих ограничений.



Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо снять видео с рассказом о своей малой родине и её достопримечательностях, объектах показа, музеях, кафе, местной кухне и до 18 июля выложить ролик на свой странице в социальной сети TikTok с хэштегом #ПокажиРоссию.

1 августа в аккаунте @russia.travel.official в TikTok выберут авторов 27 лучших роликов. Главным призом станет сертификат на путешествие в Кабардино-Балкарию. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте конкурса.



фрагмент сайта конкурса









Анастасия Дорохова



