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8:25, 7 июня 2021 года

Орловцам предлагают популяризировать туризм внутри России

В этом поможет конкурс «Покажи Россию».


Заявки на участие принимаются до 18 июля. Основная цель конкурса - популяризация внутреннего туризма в Российской Федерации, а также для повышения информированности граждан о региональных туристских направлениях. Конкурс проводится при поддержке Ростуризма. К участию приглашаются все граждане России без возрастных и прочих ограничений.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо снять видео с рассказом о своей малой родине и её достопримечательностях, объектах показа, музеях, кафе, местной кухне и до 18 июля выложить ролик на свой странице в социальной сети TikTok с хэштегом #ПокажиРоссию.
1 августа в аккаунте @russia.travel.official в TikTok выберут авторов 27 лучших роликов. Главным призом станет сертификат на путешествие в Кабардино-Балкарию. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте конкурса.

фрагмент сайта конкурса




Анастасия Дорохова
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