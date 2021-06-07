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9:29, 7 июня 2021 года Орловская область готовится к «Троицким хороводам» Международный фольклорный праздник состоится 20 июня.





Традиционные «Троицкие хороводы» в этом году пройдут 20 июня в селе Льгов Хотынецкого района на Троицком лугу. Для гостей праздника будут организованы 12 локальных творческих площадок различной тематики: подворья муниципальных образований, зона народных промыслов и ремёсел, интерактивная площадка «Поляна песен», детская развлекательная площадка.



Кульминацией праздника станут выступления творческих коллективов из Орла и Орловской области. А хедлайнером культурной программы праздника выступит популярный ансамбль русской песни «Бабкины внуки» из Брянска.



Впервые к празднованию Дня Святой Троицы присоединится новый амбициозный проект «Этно-лето», цель которого создание условий для творческой самореализации волонтёров – любителей народных песен, танцев, музыки.





Анастасия Дорохова



